السجن عاما لطبيبة ونساء وتوليد بقنا بتهمة إصابة سيدة وتسبب فى وفاة جنينها

قضت محكمة جنح مستأنف قنا، بالسجن عاما لطبيبة بتهمة التراخى فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة ومحاولة توليدها طبيعيا دون الالتزام بما تفرضه عليها أصول مهنتها، مما تسبب فى إصابتها ووفاة الجنين.

تعود أحداث القضية إلى 24 أغسطس من عام 2020 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمة سالي.ن، طبيبة نساء وتوليد، تهمة الإهمال الطبى والتسبب فى إصابة ياسمين. ش، بتهتك بمجرى البول وضعف بعضلة المثانة وبعض المشكلات بعنق الرحم، نتيجة تراخيها فى توليدها قيصريا ومحاولة توليدها طبيعيا دون الالتزام بما تفرضه عليها أصول مهنتها، مما نتج عنه وفاة الجنين.

تم إحالة الدعوى لمحكمة الجنح والتى قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنتين و6 أشهر، وتعويض قدره 10 آلاف جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، ثم استأنف على الحكم والتى قضت فيه محكمة جنح مستأنف قنا بحبسها لمدة سنة مع الشغل.