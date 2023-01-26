اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة مسنة قتلت على يد نجلها فى قنا

الخميس، 26 يناير 2023 06:11 م
التصريح بدفن جثة مسنة قتلت على يد نجلها فى قنا مديرية أمن قنا -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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صرحت جهات التحقيق المعنية بقنا، اليوم الخميس، بدفن جثة ربة منزل، بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، بعد استخراج تصريح الدفن وانتداب الطب الشرعى.
 
وكان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة ربة منزل مسنة مصابة بطلق نارى، فى قرية كوم جابر بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
 
وتبين مصرع انشراح.ر.ب، 70 عامًا، بطلق ناري في الرأس، والمتهم في الواقعة نجلها أحمد.ع.ع، 23 عامًا، وهو الابن الوحيد للمجني عليها، وكان دائم المشاجرات مع والدته وأخواته البنات، وأطلق النيران على والدته بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما، نتيجة رفضها إعطاءه نقود، ومعاتبتها لحمله السلاح، ما أدى لوفاتها في الحال.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط المتهم، وتحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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