"الإسعاف البحري" بالقناة تستجيب لاستغاثة نقل مريض من سفينة للعلاج بالمستشفى

كتب مدحت عادل و صبرى غانم

تفعيلا لخدمات الإسعاف البحري في قناة السويس ، نجحت هيئة قناة السويس في التعامل السريع مع استغاثة، ربان سفينة الحاويات ATHENIAN التي عبرت القناة ضمن قافلة الجنوب قادمة من الهند، حيث تلقى مركز مراقبة الملاحة استغاثة مفادها وجود حالة مرضية على السفينة لأحد أفراد طاقم السفينة( طباخ) يعاني من أزمة ربوية حادة وعدم توافر التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالة وضرورة توقيع الكشف الطبي عليه بشكل عاجل.

وبمجرد تلقي الاستغاثة تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحي وإيفاد طبيب الحجر بمعاونة لنشات الهيئة لتوقيع الكشف الطبي علي الحالة حيث أوصى بضرورة حصول الحالة على رعاية طبية متقدمة في إحدى المستشفيات وبالفعل تم الاستجابة لتطورات الحالة الصحية للمريض ونزوله من السفينة وتوجهه بمساعدة خدمات الإسعاف البحري للهيئة وبالتنسيق مع كل من إدارة الحجر الصحي و إدارة الجوازات بميناء السويس، وتوكيل السفينة لإيداعه في إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة السويس.

ومن جانبه بعث ربان السفينة بخطاب شكر إلى هيئة قناة السويس على سرعة استجابتهم وتعاونهم في التعامل مع الحالة الطارئة بشكل مهني و إنساني.