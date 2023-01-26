اعرف مشروعات حياة كريمة بقرى اتليدم وأبو قرقاص البلد فى المنيا.. صور

تشهد قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، تطورا كبيرا، خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وتشمل 192ق رية و757 تابعا بمحافظة المنيا، بتكلفة نحو 23 مليار جنيه.
وينشر "اليوم السابع" عددا من المشروعات بقرى اتليدم، وأبو قرقاص البلد، وابيوها التابعة لمركز أبو قرقاص شمال محافظة المنيا.
1- مشروع محطة الصرف الصحى لقرية اتليدم.
2- مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة النصر خط الانحدار المؤدى إلى محطة الرفع.
3- مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى.
4- مشروع الصرف الصحى لقرية نزلة السرو (محطة الرفع).
5-مشروع الصرف الصحى لقرية نزلة مكين.
6- إنشاء مركز طبي تأمين صحى شامل بقرية اتليدم.
7-إنشاء الوحدة الصحية بقرية ساقية موسى.
8- مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز.
9- إنشاء مركز الأسرة الأمومة والطفولة باتليدم.
10- مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم.
11-مشروع إنشاء سوق حضارية بقرية منشأة النصر.
12- مشروع رفع كفاءة وتطوير المبني والسور والملعب مركز شباب اتليدم.
13- مشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز.
وفى قرية أبوقرقاص البلد
أولا قطاع الصرف الصحي
1- مشروع مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزليه 2-2-إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية أبو قرقاص البلد وقرية منهري وقرية الكرم وقرية منشأة دعبس وقريه منشأة زعفرانه وقريه السنبلاوين وقرية زعفرانه البلد.
قطاع مياه الشرب
3-مشروع مد خطوط المياه للمناطق المحرومة وتغيير جميع المواسير القديمه بجميع قرى دائره الوحده المحليه
قطاع الغاز الطبيعي
مشروع مد خطوط الغاز بقريه منشأة زعفرانه وقريه زعفرانه البلد .
قطاع الكهرباء
أعمال زرع أعمدة الإنارة للمناطق المحرومة ودهان وعمل فورم لأعمدة الإنارة القائمة وتغيير أعمدة الإنارة المتهالكة بجميع قرى دائرة الوحدة.
قطاع التعليم
1- انشاء جناح بمدرسة منشأة دعبس الابتدائية.
2-إحلال وتجديد مدرسة منهرى الاعدادية وتطوير ورفع كفاءة مدرسة منهرى الابتدائية
3-مشروع تطوير رفع كفاءة مدرسة الشهيد علاء شحاتة بالكرم
4-مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الاتحاد بقرية أبو قرقاص البلد
قطاع الصحة
1- مشروع إحلال وتجديد الوحده الصحيه بقرية الكرم
2- إحلال وتجديد الوحده الصحيه بقريه منهرى
3-مشروع إحلال وتجديد الوحده الصحيه بقريه ابو قرقاص البلد
قطاع الشباب والرياضة
تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية ابو قرقاص البلد..
قطاع المجمعات الخدمية
مشروع انشاء مجمع الخدمات بقرية ابو قرقاص البلد و المجمع الزراعي بالجمعيه الزراعية.
قطاع الطرق والكباري
إحلال وتجديد كوبري القلع على ترعه حافظ الشرقيه بقريه ابو قرقاص البلد.
وفى قرية ابيوها
1- يجرى إنشاء الوحدة الصحية بقرية المطاهرة الشرقية والنويرات
2- إنشاء مركز شباب النويرات
3- الوحدة الصحيه بنزله النخل
4- وحدة التضامن الاجتماعى ببنى محمد شعراوى
5- وحدة التضامن الاجتماعى ببنى محمد شعراوى
6- محطة الصرف ببنى محمد شعراوى
7- وحدة إسعاف منسافيس
8- وحدة طب الاسره منسافيس
9- وحدة إطفاء منسافيس
10- محطة صرف منسافيس غرب
مشروعات حياة كريمة بالمنيا (1)
مشروعات حياة كريمة بالمنيا (2)
مشروعات حياة كريمة بالمنيا (3)
مشروعات حياة كريمة بالمنيا (4)
مشروعات حياة كريمة بالمنيا (5)
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