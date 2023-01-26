اعرف مشروعات حياة كريمة بقرى اتليدم وأبو قرقاص البلد فى المنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تشهد قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، تطورا كبيرا، خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وتشمل 192ق رية و757 تابعا بمحافظة المنيا، بتكلفة نحو 23 مليار جنيه.

وينشر "اليوم السابع" عددا من المشروعات بقرى اتليدم، وأبو قرقاص البلد، وابيوها التابعة لمركز أبو قرقاص شمال محافظة المنيا.

1- مشروع محطة الصرف الصحى لقرية اتليدم.

2- مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة النصر خط الانحدار المؤدى إلى محطة الرفع.

3- مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية موسى.

4- مشروع الصرف الصحى لقرية نزلة السرو (محطة الرفع).

5-مشروع الصرف الصحى لقرية نزلة مكين.

6- إنشاء مركز طبي تأمين صحى شامل بقرية اتليدم.

7-إنشاء الوحدة الصحية بقرية ساقية موسى.

8- مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز.

9- إنشاء مركز الأسرة الأمومة والطفولة باتليدم.

10- مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم.

11-مشروع إنشاء سوق حضارية بقرية منشأة النصر.

12- مشروع رفع كفاءة وتطوير المبني والسور والملعب مركز شباب اتليدم.

13- مشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز.

وفى قرية أبوقرقاص البلد