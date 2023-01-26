إصابة مبيض محارة إثر سقوطه من علو بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب مبيض محارة بكسر بالساق اليسرى، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء العمل بمركز منشأة ابو عمر بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول "عمرو ن ب" 16 عاما مقيم بنى سويف، مصابا بكسر بالساق اليسرى، وتم عمل الإسعافات الأولية له، وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر سقوطه من ارتفاع 9 متر أثناء العمل على مبيض محارة بنطاق مركز الحسينية، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



وفى سياق متصل أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم، ناحية كوبرى بردين اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول 7 أشخاص مقيمون قرية بنى شبل مركز الزقازيق، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتبين من التحريات الأولية والفحص اصطدام سيارة ميكروباص ب7 أشخاص أثناء تواجدهم طلعة كوبرى بردين اتجاه بلبيس، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابون إلى مستشفى الأحرار، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المررية، وتحرير محضر بالواقعة