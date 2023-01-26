إصابة صياد بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج صيادا مصابا برش خرطوش بالساق اليسرى وكدمات بالرأس وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي، وذلك على إثر قيام صياد بإطلاق النار عليه بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين صيادين بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج ووجود مصاب تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو عبد العال ع ع 22 سنة صياد إلى المستشفي المركزي مصاباً " رش خرطوش بالساق اليسري وكدمات بالرأس " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ويقيم دائرة المركز مركز طما.

تبين بإتهام أبو بكر س ه ع 20 سنة صياد ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات مالية، فيما بينهما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتحريز السلاح المستخدم.