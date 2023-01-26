أفضل 5 نصائح لفقدان دهون البطن للنساء فوق سن الأربعين.. منها شرب الماء

كتبت ميرفت رشاد

بعد انقطاع الطمث ، تتراكم كمية متزايدة من دهون البطن ، تربط الأبحاث الدهون الحشوية الزائدة بالعديد من المشكلات الصحية الرئيسية وتشمل أمراض القلب، وإليك أفضل النصائح الموصى بها لإنقاص دهون البطن للنساء فوق سن 40، وفقا لما نشره موقع " eatthis".



زد من تناول البروتين:

زيادة استهلاكك للبروتين هي واحدة من أولى الخطوات الذكية التي يمكنك اتخاذها من أجل إنقاص دهون البطن، البروتين يساعد على بناء العضلات الخالية من الدهون والتي بدورها، تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي.

كما يساعد البروتين أيضًا في الحفاظ على شعورك بالشبع مما يساعد على تنظيم عدد السعرات الحرارية التي تتناولها.

شرب الماء:



شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يساعد في جهودك لفقدان الوزن، ، حيث سيساعد ذلك على "إزالة السموم من نظامك، فزيادة الترطيب يمكن أن تساعد في جهود إنقاص الوزن، يمكن أن تساعد في منعك من الشعور بالجوع، يجب أن يشرب الرجال حوالي 12 كوبًا يوميًا ، بينما يجب أن تشرب النساء حوالي تسعة أكواب يوميًا، وهذا يشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه و الخضراوات أيضًا.

تقليل الكربوهيدرات النشوية:



الكربوهيدرات النشوية مليئة بالسعرات الحرارية ، لذلك عندما تتوقف عن تناولها ، فإنك تقطع مصدرًا مهمًا للسعرات الحرارية ، لذلك يساعدك على إنقاص الوزن في كل مكان ، بما في ذلك البطن أيضًا ، الكربوهيدرات النشوية هي عادةً ما يتم معالجة الكربوهيدرات المكررة والعجين ، وتم تجريد الألياف منها ، لذلك لا يوجد ما يبطئ عملية الهضم.

تناول التوت:



التوت هو علاج حلو ومنخفض السعرات الحرارية ، ولا يحتوي على سكر مضاف ومليء بمضادات الأكسدة لمحاربة الالتهاب الذي يجعل فقدان دهون البطن أكثر صعوبة، كما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ، لأنه يحتوي على مادة C3G الكيميائية النباتية التي وقد ثبت أنه يزيد من إنتاج الأديبونكتين ، الذي قد يعزز التمثيل الغذائي للدهون ، وكذلك اللبتين الذي يثبط الشهية.

قراءة ملصقات الطعام بعناية:

قراءة ملصقات الطعام ومراعاة أحجام حصصك يمكن أن يغير اللعبة حقًا فيما يتعلق بالأكل الصحي، يمكن أن يساعدك القيام بذلك على "التخلص من السكريات والنشويات المخفية ، وهي شائعة جدًا" ، و تعد مراقبة حصصك أمرًا أساسيًا، استمتع بأجزاء أكبر من الفواكه والخضروات وأجزاء أصغر من الأطعمة فائقة المعالجة مثل الصودا والبسكويت والكربوهيدرات المكررة.