نائب رئيس جامعة القناة يتابع سير العملية الامتحانية بلجان كلية التجارة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث لجان الدراسات العليا بكلية التجارة، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح والرصد تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.

جاءت الإمتحانات بإشراف عام الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والتى أوضحت أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية 327 طالبا بالأقسام المختلفة.

وأكمل الدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أن عدد الطلاب في الدبلومات بلغ 208 طالبا وطالبة بواقع 32 بالمحاسبة، 149 بإدارة الأعمال، 16 بالعلوم السياسية،11 بالحاسب الآلى، أما عدد الطلاب بتمهيدى الماجستير بلغ 89 طالب وطالبة، 66 تمهيدى ماجستير محاسبة، 21 إدارة أعمال، 2 علوم سياسية، وبمرحلة الدكتوراه الأكاديمية فيؤدى الامتحانات 30 طالب وطالبة بواقع 14 طالبا وطالبة بقسم المحاسبة، 12 بقسم إدارة الأعمال، 4 قسم العلوم السياسية .





