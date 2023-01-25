مصرع طيارين فى تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبينى خلال مهمة تدريبية

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء، مصرع طيارين اثنين اثر تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبينى بمقاطعة باتان.
وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن المروحية من طراز (إس إف260 تى بى) كانت في مهمة تدريبية عندما تحطمت صباح اليوم.
من جانبها، فتحت السلطات الفلبينية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى تحطم المروحية.
من جانب أخر، أعلن مكتب الحماية المدنية فى الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التى ضربت البلاد خلال يناير الجارى إلى 38 قتيلا و12 مصابا وخمسة مفقودين.
وذكر المكتب أن 1.9 مليون شخص في 13 منطقة بالبلاد تضرروا جراء الفيضانات، فيما نزح أكثر من 116 ألفا من منازلهم ودُمر 1780 منزلا، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سى بى إن" الفلبينية.
وتابعت الشبكة أنه تم وضع 17 مدينة وقرية تحت حالة الكارثة الوطنية.
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