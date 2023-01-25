مصرع طيارين فى تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبينى خلال مهمة تدريبية

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن المروحية من طراز (إس إف260 تى بى) كانت في مهمة تدريبية عندما تحطمت صباح اليوم.

من جانبها، فتحت السلطات الفلبينية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى تحطم المروحية.