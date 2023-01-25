اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 10:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع طيارين فى تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبينى خلال مهمة تدريبية

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:17 ص
مصرع طيارين فى تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبينى خلال مهمة تدريبية تحطم مروحية ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأربعاء، مصرع طيارين اثنين اثر تحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الفلبينى بمقاطعة باتان.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن المروحية من طراز (إس إف260 تى بى) كانت في مهمة تدريبية عندما تحطمت صباح اليوم.

من جانبها، فتحت السلطات الفلبينية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد الأسباب التي أدت إلى تحطم المروحية.

من جانب أخر، أعلن مكتب الحماية المدنية فى الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التى ضربت البلاد خلال يناير الجارى إلى 38 قتيلا و12 مصابا وخمسة مفقودين.

وذكر المكتب أن 1.9 مليون شخص في 13 منطقة بالبلاد تضرروا جراء الفيضانات، فيما نزح أكثر من 116 ألفا من منازلهم ودُمر 1780 منزلا، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سى بى إن" الفلبينية.

وتابعت الشبكة أنه تم وضع 17 مدينة وقرية تحت حالة الكارثة الوطنية.

 


الفلبين

سلاح الجو الفلبينى

تحطم مروحيه

تحطم مروحيه فلبينيه

السلطات الفلبينية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة