محافظ بنى سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بعيد الشرطة 71

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر أبو سليم، فى إطار احتفال المحافظة بعيد الشرطة الواحد والسبعين، ووسط عزف الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة.

شهدت مراسم الاحتفال حضور :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ،، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اللواء محمد أدهم الفاتح رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية .

وصافح المحافظ عدداً من قيادات أجهزة وإدارات المديرية ، مقدما لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد المديرية بعيد الشرطة، الذي يحمل ذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة،مشيدا بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة،لافتا إلى أن الدولة لم ولن تنس التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة و الشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد بعث ببرقية تهنئة لوزير الداخلية ومساعد الوزير مدير أمن بني سويف وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بهذه الذكرى الوطنية ، راجياً المولى عزوجل أن يعيدها على الشعب المصري عامة وجهاز الشرطة خاصة بمزيد من التقدم والازدهار, وأن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

جدير بالذكر أن عيد الشرطة تخليد لذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية الأبطال علي يد الاحتلال الإنجليزي في الـــ 25 من شهر يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني محافظة الإسماعيلية لعناصر الاحتلال البريطاني "آنذاك"