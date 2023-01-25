محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء احتفالا بعيد الشرطة

وضع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم الأربعاء 25 يناير يرافقه مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بمديرية أمن الغربية، تخليداً لأرواح شهداء الشرطة الأبرار في الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، وذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد محمد عبد المنعم قابيل مدير منطقة تجنيد طنطا، العقيد محمد فوزي نائب مدير منطقة تجنيد طنطا، العقيد أحمد قريطم القائم بأعمال المستشار العسكري ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، تلاه قراءة الفاتحة على روح الشهداء وعزف السلام الوطني.

وقدم رحمي التهنئة لكافة رجال الشرطة الحاضرين بمناسبة عيدهم، معرباً عن شكره وتقديره لما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية، داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

وعقب ذلك، قام الدكتور طارق رحمي بإهداء درع المحافظة لمساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، كما قام قام المحافظ بتوزيع الورود على الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط مديرية الأمن.