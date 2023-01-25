كتبت ميرفت رشاد

تعد الفواكه الجافة والمكسرات عنصرًا أساسيًا في فصل الشتاء، إنها لذيذة وتبقيك دافئًا، كما تعد الفواكه المجففة مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن والألياف، ولكن ما هي الكمية التي يجب أن تأكلها لتجنب أي مضاعفات صحية؟ إليك ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع " healthshots".

ما هي الفواكه الجافة والمكسرات ؟



تشير هذه عادة إلى الفواكه المجففة مثل الخوخ والزبيب والمشمش والتين أو حتى الفراولة والتوت المجففة، أما المكسرات، فتشمل اللوز والكاجو والجوز ولكن الفول السوداني لا يُصنف في الواقع على أنه مكسرات ، بل من البقوليات.

ما هي كمية الفواكه الجافة والمكسرات الآمنة للأكل؟



يخطئ الكثيرون في تناول الفواكه الجافة بكميات كبيرة، فعندما تتناول حفنة من الزبيب والتين والبرقوق يوميًا ، تزيد من نسبة الكوليسترول الضار LDL ، فيجب تناول القليل من الفواكه الجافة، من ناحية أخرى، تظهر المكسرات ، مثل اللوز والجوز ، استجابة إيجابية حيث أدى استهلاك الجوز إلى خفض الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والبروتين البروتيني ب والدهون الثلاثية.

النتائج ستتأثر بشكل واضح بالأنماط الغذائية العامة للشخص حيث "تلعب الأطعمة النباتية المناسبة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة دورًا كبيرًا".

التغذية علم معقد فردي. لذلك ، في حين أن المكسرات قد تقلل من نسبة الكوليسترول الضار ، فإن بعض المكسرات مثل اللوز والكاجو تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، يمكن أن يتسبب استهلاكها المفرط في حدوث حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى أو تفاقمها.

ومع ذلك ، فإن تناول القليل منها مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم يمكن أن يقلل من المخاطر، فقط اخلطي المكسرات مع بعض الزبادي.

إن معظم المكسرات صحية بشكل عام وبافتراض عدم وجود ظروف صحية ، فإن أربع إلى ست حصص في الأسبوع من المكسرات غير المملحة وغير المنكهة والعضوية تعد معيارًا جيدًا للبالغين.

المكسرات وفوائدها



بعض المكسرات أكثر فائدة من غيرها بناءً على الظروف على سبيل المثال ، اللوز والبندق وجوز مفيدة لصحة القلب، إن تناول حبة بندق برازيلية واحدة في اليوم يضيف السيلينيوم وهو أمر رائع للأشخاص الذين يعانون من الغدة الدرقية.

لا تحمص المكسرات في درجات حرارة عالية



تجنب تحميص المكسرات في درجات حرارة عالية لفترة طويلة. إذا كنت تبحث عن تخزين طويل الأجل ، فتأكد من تخزينها في مكان بارد مثل الثلاجة أو الفريزر. "الدهون المتعددة غير المشبعة في المكسرات المحمصة هي أكثر عرضة للأكسدة. وأوضحت "إذا كنت ترغب في تحميص المكسرات ، يجب أن تفعل ذلك على درجة حرارة منخفضة".