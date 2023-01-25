طالب يكشف كواليس تعرضه لاعتداء بـ"كتر" على يد زميله فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال الطالب المصاب نتيجة تعرضه لاعتداء في العمرانية، وذكر أن زميله بالمدرسة، تشاجر معه، بسبب خلاف بينهما، وأشهر سلاح أبيض" كتر" من ملابسه، ثم أصابه بجرح بيده وفر هاربا.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وبمواجهة الطالب المتهم نفى ارتكابه الواقعة، وتبادل الاتهام مع المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه طالبا بالمرحلة الإعدادية، بالاعتداء على إبنها بسلاح أبيض وإصابته بمنطقة العمرانية.

ألقى رجال المباحث القبض على الطالب المتهم، وتم ضبط السلاح الأبيض، وذكر أنه ارتكب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

يذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.