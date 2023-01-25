ضبط مصنعين بدون ترخيص وغير مطابقين لاشتراطات السلامة الغذائية فى المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بمحافظة المنيا حملات رقابية على عدد من المصانع والمنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 5 مصانع بمركز مطاى، لفحص المخالفات من جميع الجهات المختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات منها إدارة مصنع جبن بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية والتهرب من التأمينات وعدم التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم ضبط مصنع مخلل به العديد من المخالفات منها النظافة والسلامة المهنية وعدم وجود شهادة صحية.



وأكد سعيد محمد رئيس المركز على استمرار لجان المراقبة بعملها بالتصدى للمخالفات القانونية والتموينية للمصانع والكيانات الاقتصادية الكبيرة بمطاى وتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.