سم الفئران ينهى حياة شقيقتين في المنوفية‎‎

المنوفية - محمود شاكر

لقيت طفلتان مصرعهما أثر تناولهما سم فئران دون قصد، بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بإصابة طفلتان بالتسمم إثر تناولهما سم فئران دون قصد بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف وتم نقل كلا من " ندى م ع " 4 سنوات، وشقيقتها " روان " 5 سنوات، وتبين إصابتهما بالتسمم لتناولهما سم فئران دون قصد، ولفظا انفاسهما الأخيرة قبيل وصولولهما إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .