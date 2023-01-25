سقوط عامل اختل توازنه من أعلى عامود فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل من أعلى عامود إنارة، أثناء صيانته في منشأة القناطر مما أسفر عن مصرعه في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث أنه اختل توازنه وسقط مما أسفر عن مفارقته الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع عامل نتيجة سقوطه من أعلى عامود إنارة في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية أثناء إجراء صيانة العامود، اختل توازنه وسقط مصابا برأسه مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.