وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن اللقاء تطرق لبحث التصعيد الإسرائيلي والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته خاصة في القدس المحتلة، وكذلك تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية المصرية خاصة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف المصرية، وسبل عقد دورات تدريبية للأئمة والخطباء في مصر.

وشدد البكري على أهمية عقد مؤتمر القدس القادم في مصر، لما له من أهمية في تنسيق الخطط والبرامج لدعم القدس والمقدسيين.

من ناحيته، أكد السفير إيهاب سليمان أن مصر كانت وستبقى دائما داعمه للشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة حتى إقامة دولته المستقلة.