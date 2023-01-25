اليوم السابع
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سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:37 م
سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم الروبية الهندية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 25-1-2023، حيث سجل 1 روبية هندية نحو 0.37 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.72 روبية هندية.
 
أما سعر الروبية الهندية مقابل العملات الاخرى جاء على النحو التالى..
 
سجل 1 روبية هندية نحو 0.045 درهم إماراتى.
 
سجل 1 روبية هندية نحو 0.046 ريال سعودي.
 
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0037 دينار كويتي.
 
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0113 يورو.
 
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0123 دولار أمريكي.
 
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0446 ريال قطرى.

 


سعر الروبية الهندية

الروبية الهندية

الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى

سعر الروبيه الهنديه مقابل الجنيه



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