تموين شمال سيناء يشن حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمجازر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، تنفيذ حملات مراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمجازر واسواق الخضروات.

وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء الانتهاء من تنفيذ حملة تموينية برئاسة أمانى رسلان مدير عام المديرية والأجهزة الرقابية بالمديرية، تم خلالها المرور على الأسواق وشركة المطاحن ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة وبعض تجار التموين لتفقد الأرصدة والتأكد من الأوزان.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية وتم تحرير 1 محضر تصرف دقيق 280 ك لتاجر تمويني، تحرير 1 محضر إثبات حالة نقص موازين لمخبز بلدي.

وسبق تنفيذ حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية مع إدارة تموين العريش بالمرور سوق العريش لتجارة الجملة لتفقد سير العمل ومتابعة التزام التجار بإصدار الفواتير وعدم تداول البيع بالجملة خارج نطاق السوق، تنفيذا لقرار المحافظ رقم 210 لسنة 2022م بعدم تداول الخضر والفاكهة بالجملة خارج نطاق سوق العريش .

وعقدت أمانى رسلان مدير عام المديرية اجتماعا مع التجار التموينيين للاستماع إلى متطلباتهم، ومناقشة اقتراحاتهم وابلاغهم الالتزام بتعليمات وزارة التموين الخاصة بالتجار التموينيين والتنبيه عليهم بالالتزام بالإعلان عن أسعار المواد التموينية، ومواعيد العمل وتسهيل الصرف للمواطنين، عدم الاحتفاظ ببطاقات التموين طرفهم.

وسبق ونفذت إدارة الرقابة التموينية بشمال سيناء بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء حملة مرور على الأسواق ومحال البقالة والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم ومحلات الدواجن لمتابعة توافر السلع وجودتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه

واسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، 5 عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، و3 محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير وتم التنبيه على أصحاب المحلات بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها.

كما سبق وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، تنفيذها حملات استهدفت متابعة انضباط الأسعار وسلامة المعروض من مواد غذائية، وتم خلالها تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار وأسفرت الحملات عن 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية ، و مصادرة سيارة محملة بـ 1200 كيلو طماطم تم ضبطها خارج نطاق سوق العريش لتجارة الجملة مخالفة لقرار المحافظ بعدم تداول الخضر والفاكهة بالجملة خارج نطاق سوق الجمله وتم تحرير المحاضر.



جانب من الحملات



حملات التموين



حملات تموين شمال سيناء



متابعة الاسواق