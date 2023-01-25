تكليف نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتيسير أعمال القطاع

كتب محمد أسعد

أصدر الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتكليف الدكتور أبو بكر عبدالله، بتيسير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظيفة بإحدى الطرق المقررة قانونا، وذلك خلفا للدكتور أسامة طلعت والذى عين رئيسا لهيئة دار الكتب والوثائق القومية منذ أيام.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أبو بكر عبدالله كان يشغل منصب نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والبهودية بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة.