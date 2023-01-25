تكليف سيد عبد العزيز وكيلا لمديرية التربية والتعليم فى الوادى الجديد

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تكليف المهندس سيد عبد العزيز وكيلا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الوادى الجديد.

وشغل المهندس سيد عبد العزيز عدة مناصب قيادية منها مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية والشيخ زايد.

وعلى الجانب الآخر تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسفير أوكا هيروشى، السفير اليابانى فى مصر، والوفد المرافق له، سير العملية التعليمية داخل المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، بحضور ممثلى هيئة التعاون الدولى اليابانية فى مصر (جايكا).

وأكد الوزير، خلال الجولة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية، والوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى إنشاء مثل هذه النوعية من المدارس والتى بلغ عددها حتى الآن 51 مدرسة فى 26 محافظة بإجمالى حوالى 12 ألف طالب و2000 معلم ومعلمة.

وأضاف الوزير، أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحمل ثلاث ميزات رئيسية؛ هى أن جوهر التعليم اليابانى يكمن فى الشخصية المتكاملة للطفل وهو ما يتفق أيضًا مع هدف نظام التعليم الجديد، حيث يهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين كما أن صيغة التعلم الجماعى تُنمى مهارات التواصل مع الآخرين.

وبدوره، رحب السفير أوكا هيروشى سفير اليابان لدى مصر، بدعم التعاون المشترك مع مصر، ونقل الخبرات اليابانية بمجال التعليم وتعزيز الشراكة القوية بين الدولتين، مؤكدًا اعتزاز اليابان بتجربة المدارس المصرية اليابانية والعمل على زيادة أعدادها فى المستقبل، وقام بعمل لقاء ودى مع أولياء الأمور وتعرف على أوجه الإختلاف التى طرأت على سلوكيات وشخصية الطلاب.

وتفقد الوزير والسفير والوفد المرافق له فصول المدرسة، وشاهد الوزير تطبيقًا لأنشطة التوكاتسو التى تلقاها الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول ومنها نشاط التنظيف لطلاب KG2.

كما تفقد الوزير معرض منتجات الأطفال بالمدرسة والذى يضم رسومات ومشروعات الطلاب، وشرح الطلاب أحد المشروعات الخاص بالبيئة، كما ناقشهم الوزير فى خطوات عمل هذا المشروع.

كما شهد الوزير حصة التعلم من خلال اللعب فى حوض الرمال وهو أحد أهم أنشطة التوكاتسو، كما قام الطلاب بعرض النشاط الرياضى، ومشاركة طلاب الدمج فى هذه الأنشطة.

والتقى الوزير خلال جولته داخل المدرسة مع المشرفين اليابانيين، حيث قدمت اوياجى سينسيه تعريفًا بالمدارس المصرية اليابانية فى مصر وعرض لأنشطتهم فى المدارس المصرية ونقل خبراتهم، ودورهم الذى يرتكز بشكل مباشر على دعم المدرسة، والإدارة، والمعلمين، من خلال مشاركتهم فى الاجتماعات الخاصة بالإدارة المدرسية، والصفوف الدراسية، والحصص البحثية ومتابعة أنشطة التوكاتسو التى يتم تطبيقها فى المدارس فى اليابان والمدارس المصرية اليابانية، وكذلك تم تقديم نشاط التبادل الثقافى بين المدارس المصرية اليابانية، والمدارس اليابانية فى اليابان، لفتح آفاق للطلاب المصريين مع أقرانهم فى اليابان، كذلك قام موشيمو سينسيه بعرض مشروع لتعزيز الطلاب التى تعانى من صعوبات التعلم، وبحث سبل دمجهم وتعلمهم داخل بيئة واحدة بفكر وفلسفة التعليم اليابانى الذى يشارك فيه كل المعلمين وأولياء الأمور والإدارة المدرسية.

كما حرص الوزير على التحدث مع بعض أولياء أمور التلاميذ، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، حيث أشادوا بالعملية التعليمية والأنشطة التى يتعلمها الطلاب وتأثيرها على شخصيتهم والتزامهم وقدراتهم الإبداعية، كما أشادت إحدى أولياء الأمور لطلاب الدمج بدور المدرسة فى كيفية التعامل مع هؤلاء الطلاب، حيث أكد الوزير على دور الوزارة فى توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة التى تدعم طلاب الدمج فى جميع المدارس المصرية، وتمكينهم من أخذ دورهم فى المشاركة فى جميع الأنشطة والارتقاء بمواهبهم ورعايتهم.