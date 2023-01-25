انس مخفوق البروتين قبل التمرين.. مشروب البنجر يزيد قوة عضلاتك ويحسن أداءك

كتبت أمل علام

يقول العلماء إن عصير الشمندر " البنجر"، يزيد بشكل كبير من قوة العضلات أثناء التمرين، تتبع العلماء في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، قوة العضلات أثناء قيام المشاركين بتمارين، أظهرت النتائج قوة عضلية أعلى بنسبة 7 % لدى أولئك الذين تناولوا المشروب، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



البنجر

وجد الباحثون أن عصير الشمندر " البنجر" يزيد بشكل كبير من قوة العضلات، مما يسمح لك برفع أوزان أثقل وأداء المزيد من التمارين، مضيفين، إن الخضراوات مثل البنجر غنية بالنترات والمواد الكيميائية التي تعزز الأكسجين والدم حول الجسم وقد ارتبطت بزيادة القدرة على التحمل.

وقالت الصحيفة، إن القهوة هي منبه قوي آخر يمكن أن يساعد في التدريبات عن طريق تحفيز الجهاز العصبي المركزي وإعطائك المزيد من الطاقة، في أحدث دراسة، قام خبراء من جامعة إكستر في المملكة المتحدة بتجنيد 10 رجال أصحاء في أوائل العشرينات من العمر، طُلب منهم اتباع نظام غذائي منخفض النترات لمدة ثلاثة أيام قبل بدء التجربة ، مثل تجنب الخضراوات الورقية.

تم تقسيمهم بعد ذلك إلى مجموعتين، حيث تلقى نصفهم مشروبًا غنيًا بالنترات قبل التمرين يحتوي على 4.7 أوقية سائلة والتي قال الباحثون إنها تعادل عصير البنجر، تم إعطاء الباقي مشروبًا وهميًا يحتوي على مسحوق وهمي، لم تكن كلتا المجموعتين على دراية بما إذا كانت قد أعطيت الشيء الحقيقي، وأوضح الباحثون، إن المشروبات كانت لا يمكن تمييزها من حيث المظهر والرائحة والطعم.

باستخدام النبضات الكهربائية، قام الباحثون بقياس قوة العضلات، أو القوة التي تمارسها العضلات عندما تنقبض، ووجدوا أن عزم الدوران الناتج عن المشاركين كان أعلى بنسبة 7% في المجموعة التي تناولت مشروبًا حقيقيًا قبل التمرين ، كما تم جمع خزعات العضلات من الساق بعد تناول المشروب وقبل التمرين وبعده للتحقق من مستويات النترات في الأنسجة.

وجد العلماء مستويات أعلى من النترات في عضلات الأشخاص الذين تناولوا مشروب النترات مقارنة بمن لم يتناولوه، في الجسم، يمكن أن تساعد النترات في توسيع الأوعية الدموية وزيادة كمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات.

قالت الدكتورة باربارا بيكنوفا، عالمة في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في الولايات المتحدة: تقدم هذه الدراسة أول دليل مباشر على أن مستويات نترات العضلات مهمة لأداء التمارين الرياضية، ويفترض أنها تعمل كمصدر للنيتريك، موضحة، إن هذه النتائج لها آثار كبيرة ليس فقط في مجال التمرين، ولكن ربما على المجالات الطبية الأخرى مثل تلك التي تستهدف الأمراض العصبية والعضلية والأيض المتعلقة بنقص أكسيد النيتريك."

قال الدكتور آندي جونز، عالم وظائف الأعضاء في جامعة إكستر، لقد قدم بحثنا بالفعل مجموعة كبيرة من الأدلة على خصائص تحسين أداء النترات الغذائية، والتي توجد عادة في عصير البنجر، "المثير للدهشة أن هذه الدراسة الأخيرة تقدم أفضل دليل حتى الآن على الآليات الكامنة وراء سبب تحسين النترات الغذائية لأداء العضلات البشرية."