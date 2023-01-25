الموسم الشتوى يضفى رواجا سياحيا بأسوان.. و90% إشغال فندقى.. صور

أسوان- صلاح المسن

أضفي الموسم الشتوي رواجا سياحيا كبيرا بأسوان حيث تصل نسب الإشغال الفندقي إلي 90%، وتتوافد الأفواج من حول العالم للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة والأجواء المبهجة فى أسوان، حيث تمتلك أسوان مقومات سياحية رائعة بالإضافة إلى الأجواء الشتوية الدافئة، كما تتفرّد أسوان بالعديد من الأنماط السياحية التي قد لا يراها السائح في مقصد سياحي آخر.

وتتمتع أسوان خلال الشتاء بطقس دافئ ومشمس، ويشهد نهر النيل زيادة فى حركة البواخر السياحية واللنشات النيلية والمراكب الشراعية بعد استقلال السائحين والرحلات الداخلية لهذا النوع من السياحة الترفيهية فى نهر النيل.

ويفضل عدد من السائحين رحلات "النايل كروز" أو البواخر السياحية التى تتحرك من أسوان إلى الأقصر والعكس وسط برنامج سياحى وترفيهى وثقافى مميز يمكن خلاله زيارة المعالم الأثرية والسياحة المتوافرة بين المدينتين أقصى صعيد مصر.

كما تتابع الأجهزة التنفيذية بأسوان، تنفيذ تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتلافي الملاحظات والظواهر السلبية خلال الموسم السياحى الحالى ، والمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الالتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها ، وأيضاً التزام صاحبها بقواعد السير والوقوف ، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات، وبتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والاستندات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات ، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد ، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات .

من ناحية أخري، كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد أكد علي دعم ومساندة المحافظة بالكامل لأى مشروعات استثمارية جادة، ولها جدوى اقتصادية وملاءة مالية، وعناصر لإنجاح المشروع، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان، برئيس مجلس إدارة فروع إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى القرى السياحية البيئية والترفيهية، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، وخلال اللقاء شهد اللواء أشرف عطية عرض تقديمى عن أحد مشروعات الشركة بمصر، والمخطط تنفيذه شمال مدينة أسوان على مساحة 19.5 ألف م2 ، بطاقة 200 سرير، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وسيتم تخصيص 20% من المساحة لإقامة المنشآت والشاليهات والغرف البيئية من المواد الطبيعية والمطاعم والقاعات والكافيهات والاستقبال، بالإضافة إلى تخصيص 80% من المساحة للاند سكيب وزراعات الأورجنيك ، والبحيرات المائية والأماكن الترفيهية، فضلاً عن اعتماد المشروع على الطاقة النظيفة من الألواح الشمسية ليصبح مقصداً سياحياً للعائلات والأسر والعاملين بالشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى الأفواج السياحية.

كما تناول العرض التقديمى الأنشطة التى يقدمها المنتجع سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو فنية أو رياضية، ووجه أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة نائبة المحافظ لمراجعة كافة عناصر المشروع، وتقديم التيسيرات والتسهيلات الاستثمارية الممكنة له لضمان نجاحه وتنفيذه على الوجه الأكمل، وخاصة آليات تنفيذ المرافق العامة، وتوافق ذلك مع الاشتراطات البيئية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع في زيادة الطاقة الفندقية للمحافظة في ظل زيادة معدلات الحركة السياحية خلال الموسم السياحى، ولاسيما مع إقبال السائح على القرى والفنادق البيئية، واستمتاعه بالتنوع الثقافي والتراثى، علاوة على الطبيعة الخلابة والطقس المشمس

كما عقدت اللجنة العليا للسياحة، اجتماعها الدورى، برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك بالأتوبيس النهرى السياحى عقب إحلاله وتجديده بدلاً من تكهينه ليصبح مركب سياحى متكامل الخدمات، وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو بطول 1.5 كم بعد رصفه، والاجتماع، يأتى استكمالا للجهود الجارية للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين.

وخلال الاجتماع شدد محافظ أسوان على أهمية اتخاذ الخطوات الاستباقية بالتدخل السريع للحد من الظواهر السلبية التى تؤثر على الوجه الحضارى للسياحة المصرية بشكل عام، وأيضاً للمحافظة بشكل خاص وذلك قبل أن تصل إلى أن تكون مشكلة، ولذا سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص جهة واحدة للتعامل مع الأفواج السياحية، وتسهيل حركة دخولهم وخروجهم من المراسى المخصصة لمعبد كلابشة وباقى المعابد الصخرية ببحيرة ناصر.



الموسم الشتوي يضفي رواجا سياحيا بأسوان (6)



الموسم الشتوي يضفي رواجا سياحيا بأسوان (8)



الموسم الشتوي يضفي رواجا سياحيا بأسوان (16)