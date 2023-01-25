الموافقة على 27 مشروع استثماري جديد بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

عقد محافظ الإسماعيلية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية بجلسته رقم 94 بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لبحث آخر المستجدات لمشروعات المنطقة والتي تخدم النشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار ومناقشة الخطط المستقبلية والمشروعات الجديدة التي ترغب في التسجيل بالمنطقة وذلك في إطار دفع عجلة التنمية للاستثمارات، بحضور أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

وخلال الاجتماع أوضح محافظ الإسماعيلية، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية يعمل جاهدًا نحو تشجيع المناخ الاستثماري في محافظة الإسماعيلية وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة والمتميزة لتغيير النمط الاقتصادي للمحافظة والتشجيع على الأفكار الجديدة وإنعاش الاقتصاد بالدولة وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الترويج الجيد للمنطقة والتي مازالت قادرة على استيعاب العديد من المشروعات، مؤكدًا أن المحافظة لن تمانع في ترفيق أي مساحات جديدة حسب الإقبال على المنطقة الحرة.

واستمع محافظ الإسماعيلية إلى عرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

حيث تم استعراض 27 مشروع استثماري جديد تم الموافقة عليهم في مجالات الصناعات الطبية المتخصصة والزيوت والشحوم الخاصة بالسيارات والملابس الجاهزة والطبية الخيوط القطنية والبوليستر وتجميع وتغليف المنتجات والمستلزمات الطبية البلاستيكية ومستلزمات الجراحة العامة وجراحات المناظير وتصنيع خامات البلاستيك في شكل حبيبات والخدمات البترولية وتجميع اللوحات الكهربائية وأنظمة التحكم الآلي والأحذية والمصنوعات الجلدية وتصنيع الكواشف التشخيصية الطبية وجلفنة وتقطيع ألواح الحديد والاستانلس وتصنيع اللباد والفايبر القصاصات والصباغة والتجهيز والطباعة.

وبلغ رأس مال المشروعات السابقة 27.468 مليون دولار وتكلفة تتجاوز الـ 62 مليون دولار وتوفر نحو 2911 فرصة عمل وتقام على مساحة 119429 م2.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة أن هناك تميز للمصانع التي تعمل في الصناعات الطبية المتخصصة والذي يجعل المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية محطة جذب للمستثمرين من جميع الجنسيات لما توفره المنطقة من مزايا ومساحات وخدمات بالإضافة إلى قرب المنطقة من جميع المواني المصرية والتي تسهم في عملية التصدير، مشيرًا إلى وجود تنسيقات حالية بين الهيئة العامة للاستثمار وأحد المستثمرين في إنتاج إطارات السيارات لإقامة المشروع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية على مساحة 150 ألف متر.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تكريم محمد صبيح، أحد أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة على إسهاماته خلال فترة تواجده بالمجلس مؤكدًا على دوره خلال الفترة السابقة بالمجلس.