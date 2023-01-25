ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - عن بيان هيئة الأركان العامة - القول إنه في الوقت نفسه، دمر المدافعون الأوكرانيون طائرة هجومية من طراز سو-25 وثلاث طائرات هليكوبتر هجومية روسية من طراز كيه إيه-52 وثلاث طائرات بدون طيار من طراز أورلان وطائرة بدون طيار من طراز ميرلن وطائرة لانسيت بدون طيار .

وأضاف التقرير أن "قذائف المدفعية والصواريخ أصابت مركز قيادة روسي وتسع مناطق تمركز فيها المحتلون".

وفي الوقت نفسه، شن الروس على مدار اليوم الماضي أربع ضربات صاروخية و 26 غارة جوية كما استخدموا صورايخ ميلزر أكثر من 100 مرة.

وأكدت هيئة الأركان العامة أن التهديد بضربات جوية وصاروخية روسية في أنحاء أوكرانيا كبير ولا يزال مستمرا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.