اليوم السابع
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الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنفذ مشروعات وأنشطة جديدة بمختلف المدن

الأربعاء، 25 يناير 2023 01:00 ص
الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنفذ مشروعات وأنشطة جديدة بمختلف المدن التدريبات
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مدن محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروعات وأنشطة رياضية منوعة بمختلف مراكز الشباب، نفذتها مديرية الشباب والرياضة.
 
قال محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ " اليوم السابع"، ان أبرز هذه الأنشطة "تدريبات الملاكمة للمشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبى بجنوب سيناء"، لافتا انها تستهدف مراحل  الناشئين و الواعدين و أبطال الواعدين  بالاستاد الرياضي  بجنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين و دعمهم في كل المجالات .
 
وأوضح أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.
 
وأضاف انه نفذ مركز شباب دهب يوم رياضي ترفيهي لذوي القدرات والهمم، ضمن خطة نشاط المركز وتضمنت فعاليات اليوم الرياضي عدة أنشطة رياضية لذوي الهمم ومنها  تنظيم مسابقة لهم في الجرى، ومباراة فى لعبة كرة القدم، ومسابقة فى شد الحبل.
 
وأشار إلى أنه فى مركز شباب الصيادين تم عقد ندوة عن تحديات الأمن القومي، ضمن خطة نشاط المركز تناول اللقاء المحاور المختلفة للأمن القومي المصري، ومفردات هذا الأمن من خلال إلقاء الضوء على تركيبة الإنسان المصري والتي تمثل العقيدة المكون الأساسي لديه مستعرضاً ذلك من خلال كيفية استعداد مصر إلى حرب أكتوبر المجيدة من خلال تلاحم القوات المسلحة المصرية مع كل أفراد الشعب وتضافر كل الجهود وإعداد الجبهة الداخلية والخارجية، حتى تحقيق النصر، كل ذلك مع بعض الإشارات الى المخططات التي تحاك ضد الدولة المصرية.

جنوب سيناء

الشباب والرياضة

سيناء

شرم الشيخ

البطل الاوليمبى

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دهب



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