الرئيس الأمريكى: 50 دولة تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن تحالف لتقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم متحدون فى التصدى لحرب روسيا فى أوكرانيا.

وأضاف جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: هدفنا هو الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، وسنسلم الدبابات لأوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

وتابع الرئيس الأمريكي: بالتعاون مع الحلفاء سنرسل 3000 مدرعة وذخائر لأوكرانيا، موضحا أن بولندا سترسل مدرعات مصفحة وهولندا سترسل أنظمة دفاعية لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي: دباباتنا ستكون جزءا من آخرى مقدمة من الحلفاء لأوكرانيا، موضحا أن بريطانيا وفرنسا ستقدم دبابات إلى أوكرانيا.

وأضاف جو بايدن: 50 دولة ضمن تحالف يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن نشر دبابات أبرامز فى أوكرانيا سيحتاج إلى وقت وتدريب.

وتابع الرئيس الأمريكي: سنعمل على تعزيز قدرة القوات الأوكرانية على الجبهة، ونحن وأوروبا على توافق بشأن دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، موضحا أن الأمريكيون متحدون في الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي: أجريت اتصالات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا للتشاور بشأن الدعم المقدم لأوكرانيا، لافتا إلى أن قرار إرسال الدبابات جاء بعد محادثات ديبلوماسية خلال الأسابيع الماضية شارك فيها الرئيس ووزير الدفاع، والولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 8 آليات لتوفير الدعم والصيانة لدبابات أبرامز.