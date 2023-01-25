الداخلية تضبط شخصا بحوزته سلاح أبيض أمام مدرسة فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته سلاح أبيض حال تواجده أمام إحدى المدارس بقصد التشاجر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم البلطجة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) يحمل سلاح أبيض"سنجة " أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بتلقيه اتصالا هاتفيا من نجله أخبره خلاله بحدوث مشاجرة مع أحد الطلاب بالمدرسة أثناء أداء الامتحانات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.