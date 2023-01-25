التحقيقات: لصوص هواتف المواطنين بمنطقة دار السلام نفذوا 3 جرائم سابقة

كتب سليم على - أسماء شلبى

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، لهم معلومات جنائية، وأقروا بارتكاب 3 جرائم سابقة بأسلوب الخطف.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن سرقة شخصين يستقلان دراجة نارية هاتف محمول من إحدى الفتيات حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها، وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، وأقرت بأنها حال سيرها بالسيارة ملكها فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية سرق أحدهما هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المستولى عليه، وتبين أنه (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله على الهاتف المشار إليه من (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) "أمكن ضبط أحدهما"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.