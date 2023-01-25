الإعلام الهندى: التعاون مع مصر يخلق محورا للشراكة التكنولوجية والرقمية

كتبت: هناء أبو العز

قالت صحيفة "اينديا ناريتيف"، إن الزيارة التاريخية التى يقوم بها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، للهند ستخلق متغيرا جديدا على الساحة الإقليمية والدولية، وهو خلق "محور عربى – هندى لتكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي"، وهو ما أكده محمد سليمان مدير برنامج الأمن المعلومتى والتكنولوجيا فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فى تصريحات للصحيفة الهندية.

وأشار سليمان، فى مقابلة مع الصحيفة الهندية، إلى أن العالم العربى لم يستفد بعد بالقدر الكافى من برامج التطوير الوطنى لتكنولوجيا المعلومات التى جعلت الهند تتصدر المكانة الأولى عالميا على صعيد الابتكارات الرقمية وأنشطة المبرمجين.

من جهتها، قالت صحيفة "ذى هيندو"، الأوسع انتشارا فى نيودلهى، أن المحادثات التى يجريها الرئيس السيسى فى الهند ستفتح مجالات أوسع للتعاون الاستراتيجيى والاقتصادى والتنموى بين البلدين وكذلك استثمارات الطاقة الخضراء، وتنسيق المواقف المصرية الهندية فى المحافل العالمية بما يحقق صالح شعبى البلدين ويجنب مسالب التوترات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الدولى الراهنة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أن حجم التبادل التجارى المصرى – الهندى، حقق ارتفاعا كبيرا بلغ ذروته فى العام الماضى بنمو تجاوز نسبة 75% عما كان عليه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة مصر، إذ بلغ نحو 2ر7 مليار دولار بين عامى 2021 و2022، مما يترجم مدى فاعلية التقارب المصرى الهندى فى الأعوام القليلة الماضية، وضرورة البناء على ذلك ايجابيا فى المستقبل.

وأشارت صحيفة "بيرزنس ستاندارد" الهندية المتخصصة فى الاستثمار والأعمال، فى هذا الصدد، إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والهند فى مجالات الزراعة والتطوير الرقمى، خلال زيارة الرئيس السيسى للهند ومحادثاته مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، وكذلك لقاء الرئيس السيسى مع ممثلى اتحادات الاستثمار والأعمال فى الهند لاستجلاء أوجه ومجالات التعاون الاستثمارى والانمائى بين البلدين، والعمل على اجتذاب السياحة الهندية إلى مصر وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكى سنويا فى غضون خمسة أعوام.