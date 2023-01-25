الإحصاء يشارك بفعاليات معرض القاهرة الدولى فى دورته الـ 54

كتب مدحت عادل

فى إطار الدور التوعوى الذى يتبناه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بوصفه الجهة الرسمية المنوط لها إصدار وإتاحة البيانات الإحصائية، وتعزيزاً للحق الأصيل للمواطن المصرى فى المعرفة لتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في ظل توجه الدولة نحو بناء الانسان، فى العالم المعاصر بشتى تحولاته الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، يشارك الجهاز تحت رئاسة اللواء خيرت بركات فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54 ، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وذلك للمرة الخامسة عشر.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "على اسم مصر- معاً نقرأ نفكر نبدع "، و بافتتاح د / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و د / نيفين الكيلاني وزير الثقافة ، و د / أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، حيث يكون ضيف شرف المعرض مملكة الأردن الشقيقة .

تأتي المشاركة هذا العام مميزة، ويمثل الجناح الخاص بالجهاز أحد الأجنحة الرئيسية في المعرض، حيث يتم خلاله عرض لفيلم عن الخلفية التاريخية للجهاز، و فيلم عن التعداد الاقتصادي القادم، وكذلك عرض حول العلاقات المصرية الأردنية نظراً لكونها ضيف شرف المعرض هذا العام، ولأول مرة سوف يكون هناك ركن للأطفال يعرض من خلاله فيلم " عالم بلا أرقام " بهدف تنمية الوعي الإحصائي لدى الأطفال في المراحل العمرية و الدراسية المختلفة ، فضلاً عن عرض شامل لدليل النشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز و التي تقدر بحوالي 170 اصدار بدوريات مختلفة ( شهرية ، ربع سنوية ، سنوية ) تغطى كافة المجالات الديموغرافية و الاقتصادية والاجتماعية .

وقد قام اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز بعرض كامل عن أحدث الإنـجازات والمسوح التي يقوم بها الجهاز في الفترة الحالية ، والتي من أهمها :-

وصول عدد سكان مصر إلى 104 مليون نسمة و 500 ألف يوم 25 يناير 2023 ،و سوف نصل إلى 105 مليون نسمة يوم 19 مايو 2023 .

وعرض لأكبر و أقل المحافظات المصرية من حيث معدل المواليد خلال عام 2022، حيث أوضحت المؤشرات أن محافظة أسيوط هي الأكبر وبورسعيد الأقل .

المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 ، حيث أكدت المؤشرات على انخفاض معدل الإنـجاب الكلي، ومعدل الإنـجاب على مستوى الأقاليم، وكذلك ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعرض عن الصادرات المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 2020، 2021، 2022.

وعن الأعمال الإحصائية المخطط تنفيذها خلال 2023 ، فسيتم عرض حول الإعلان عن اطلاق أول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاء بمصر في النصف الثاني من عام 2023 .

وعرض نبذة عن التعداد الاقتصادي القادم ، و الذي يعد السادس في تاريخ التعدادات الاقتصادية ، حيث يجريه الجهاز كل خمس سنوات ، وسيتم لأول مرة حصر شامل للمناطق الصناعية و الاستثمارية و المناطق الحرة .

وأخيراً الاعداد والتجهيز لتنفيذ التعداد العام للسكان و الإسكان و المنشآت 2027 .

هذا ، و الجهاز يسعى دائماً لبذل الجهد من قيادة وعاملين لإنتاج الإحصاءات الرسمية الوطنية بدقة و شفافية تامة ، وفي التوقيت المناسب ، واتاحتها للكافة .