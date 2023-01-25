افتتاح معرض "أهلاً رمضان" للسلع المخفضة بدمنهور فى البحيرة (صور)

شارك فى الافتتاح اللواء أحمد أنور عباس - السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب فتحي مرسي - رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة .

ويعد المعرض هو سابع معارض "أهلاً رمضان" بعد افتتاح معارض شبراخيت وكفر الدوار وإدكو وحوش عيسي وأبو حمص وايتاي البارود.

يضم المعرض 15 جناحا لكبرى شركات المواد والسلع الغذائية، بالاضافة إلى أجنحة أخرى لبيع اللحوم والخضراوات والفاكهة والأسماك والمجمدات والمنظفات بنسب تخفيض تصل من 25 إلى 30%.

وخلال تفقدها لأجنحة المعرض وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتخفيض أسعار عدد من السلع، كما وجهت الالتزام بتلك الأسعار وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين حتي تكون السلع المطروحة متاحة لجميع فئات المواطنين مع الحفاظ على تنوع السلع المعروضة وجودتها.

وأكدت نائب محافظ البحيرة استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وأشادت بجودة المعروضات وقدمت الشكر لكل الشركات والتجار المشاركين.

وأضافت أن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

من جانبه أكد المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة على وجود خطة محكمة للتوسع في منافذ السلع الغذائية المخفضة ومنها معارض "اهلا رمضان "وذلك لمواجهة غلاء الاسعار ورفع الاعباء عن كاهل المواطنين .

فيما أكدت دعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة انه تم التبكير فى افتتاح اهلا رمضان قبل موعدها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تيسيرا على المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

واضافت أن الغرفة التجارية تتحمل تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضي أي مقابل مادي من الشركات العارضة مقابل أن تقوم الشركات العارضة بتخفيض الأسعار عن مثيلتها بالسوق.