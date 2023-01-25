وقالت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الأربعاء- إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة رئيس جمهورية مصر العربية كضيف رئيسى فى يوم الجمهورية الهندية.

وأضافت أن نيودلهي تنتهج ما وصفته الصحيفة ب"استراتيجية حسن الضيافة" وذلك في اتخاذ قرار بشأن ضيفها الرئيسي في يوم الجمهورية. حيث يتم اختيار الضيف الرئيسي كل عام من خلال عدد من المعايير - الاستراتيجية والدبلوماسية والمصالح التجارية إضافة إلى الجغرافيا السياسية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استقبال الرئيس السيسي في حفل استقبال رسمي في قصر راشتراباتي بهافان صباح اليوم الأربعاء، وكذلك من المقرر أن تقيم الرئيسة دروبادي مورمو مأدبة رسمية على شرف الرئيسي السيسي في المساء .

ونسبت الصحيفة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوله -مثمنا ارتفاع العلاقات الثنائية مع مصر إلى مستوى شراكة استراتيجية- إن الهند ومصر تشعران بالقلق إزاء الإرهاب وتتفقان على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع الإرهاب العابر للحدود .

وأضاف -في تصريحات له بعد لقائه الرئيس السيسي- أن البلدين سيتعاونان في مكافحة الفكر المتطرف والتطرف الذي يتم من خلال استخدام الفضاء الإلكتروني، مشيرا إلى أن البلدين سيعززان علاقتهما الدفاعية والأمنية، ودعا إلى تبادل أقوى للمعلومات الاستخباراتية. كما دعا إلى مزيد من التعاون بين الصناعات الدفاعية.

ويعد هذا اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي هول أول لقاء يعقد بينهما منذ عام 2017، وفقا للصحيفة الهندية.