اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى محور الشهيد باسم فكرى بقنا

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:22 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى محور الشهيد باسم فكرى بقنا اسعاف- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الشهيد باسم فكري ما بين "قوص - نقادة"، جنوب محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد انقلاب سيارة ملاكي على محور الشهيد باسم فكري بين "قوص - نقادة"، وتبين إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب السيارة.

 تم نقل المصابين إلى مستشفى طوخ بنقادة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


وكان لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب جرار زراعي بقرية الخوالد في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقله إلى مشرحة المستشفى.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالب في حادث انقلاب جرار زراعي، بقرية الخوالد في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع إسلام محمود، 16 عاما، من نفس القرية.

تم تحرير محضر بالوقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.


 

 


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