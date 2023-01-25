إجراءات توصيل المياه والصرف بعداد رئيسى لأول مرة للنشاط المنزلى.. انفوجراف

نشر الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكترونى، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين المستندات والإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) لأول مرة (نشاط منزلي) للمبانى السكنية الصادر لها موافقة من الحى المختص، وذلك فى إطار مبادرة (إعرف حقك) التى أطلقها الجهاز التنظيمى والتى تهدف إلى نشر المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح الجهاز التنظيمى فى منشوره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى، طلب الخدمة من العميل أو المنتفع، وموافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل، وسند الحيازة أو الملكية، وإيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد)، ورقم التليفون الأرضى والمحمول للعميل والبريد الإلكترونى الشخصى، والرسومات الهندسية ورسم كروكى للمكان، وصورة الرخصة للمبنى فى المدن وفى الريف (إن أمكن)، وبطاقة الرقم القومى للعميل، وإيصال مياه من أقرب جار، وإفادة من إدارة الصرف بالتوصيل، وأى مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

وتشمل الإجراءات المطلوبة ما يلي: قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة، وسداد قيمة المعاينة والملف، وقيام فنى الشبكة بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، ثم يقوم العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدًا أو بالتقسيط)، واستخراج التصاريح اللازمة للحفر، بعدها يقوم المختص بصرف المهمات من المخازن، ويتولى الفنيون تنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية، ويقوم العميل بتوقيع العقد، وبذلك يتم الانتهاء من تقديم الخدمة.