أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية يستقبل وفدًا من منظمة (فاو)

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير أشرف إبراهيم، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) برئاسة Ye Anping مدير إدارة التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي بالإدارة المركزية لمنظمة الفاو، وبحضور د. نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر.

هذا، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في أفريقيا في مجالات الزراعة والري والاستزراع السمكي والأمن الغذائى، كما تم استعراض بعض الأنشطة التي سبق وأن تم تنفيذها بشكل مشترك في العام السابق، من خلال المؤسسات المصرية التابعة لوزارة الزراعة ووزارة الري، والتي كانت موجهة لصالح بناء القدرات لكوادر بقطاعي الزراعة والري والطب البيطري في دولتي جنوب السودان والصومال.

كما يأتي هذا اللقاء ضمن سياسة الوكالة نحو فتح سبل التعاون مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتبادلة والمشاركة في الأنشطة التي لها تأثير إيجابي على تطور الشعوب الأفريقية، وذلك في إطار مساهمة الوكالة والدولة المصرية في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بالقارة الأفريقية، وكذا أهداف التنمية الأفريقية 2063.