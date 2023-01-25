أمن الجيزة يستقبل قائدى السيارات وأطفالهم بالهدايا احتفالا بعيد الشرطة

كتب - أحمد عبد الهادى

احتفلت مديرية أمن الجيزة، بذكرى عيد الشرطة رقم 71، حيث تواجد عدد من القيادات الأمنية، بميدان الرماية للمشاركة فى الاحتفال، وحرص رجال الشرطة المتواجدين علي التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وإهداءهم العاب تحمل صور الشرطة، وألوان وشيكولاتات.

وشهد احتفال مديرية أمن الجيزة، مشاركة الشرطة النسائية فى الاحتفال، بتوزيع الورود والحلوى ولعب الاطفال على المواطنين وقائدى السيارات بميدان الرماية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.

وفى السطور التالية، نرصد بطولة الشرطة المصرية فى مواجهة الاحتال الأجنبى، عقب انتهاء معركة الإسماعيلية الشهيرة، التى سطر فيها رجال الشرطة المصرية مواقف مشرفة، قبل 71 سنة من الآن، في مواجهة الإحتلال الأجنبي، واستبسلوا في الدفاع عن الأرض والعرض، خرج جموع الشعب المصري فى الإسماعيلية لإستقبال الأبطال بمحطة السكة الحديد، وسط هتاف لا يتوقف لهم، بسبب شجاعتهم وصمودهم في وجه العدو.

وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.