وزيرا الصحة والتخطيط يشهدان توقيع اتفاقيتين بين صندوق مصر السيادى وبى إنفستمنتس

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء أمس الإثنين، توقيع اتفاقيتين شراكة بين صندوق مصر السيادى من خلال صندوقه الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية مع شركة بى انفستمنتس القابضة «B Investments» الرائدة بمجال الاستثمار المباشر، والتي تُديرها شركة بي بي إي بارتنرز (BPE Partners)، وذلك للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية والدواء، بأكثر من 2 مليار جنيه.

وتنص الاتفاقية الأولى، على التزام صندوق مصر السيادي بوضع خطة باستثمار 100 مليون جنيه في شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية (BHI)، حيث إن شركة بي إنفستمنتس، قد أسست شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، لتكون الذراع الاستثماري للشركة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والتى تستهدف في المرحلة الأولى، الاستثمار في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، حيث تمتلك الشركة 51% من المركز المصرى لأطفال الأنابيب، إحدى المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية (IVF) في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتستهدف شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، استثمار مليار جنيه مصري، وقد التزم كل من شركة بي إنفستمنتس وصندوق مصر السيادى باستثمار 200 مليون جنيه و100 مليون جنيه على التوالي، مع طرح باقي الحصص على مستثمري القطاع الخاص المحليين والإقليميين.

أما الاتفاقية الثانية، تستهدف استثمار شركة "بي إنفستمنتس" في منصة الاستثمار التي أنشأها صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمخصصة، وذلك للاستثمار في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر، بهدف تعزيز الكفاءات وضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية لإضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، من خلال خلق اتفاقات تعاونية مع الشركات الرائدة في السوق المحلي بهدف الإسراع من نموهم وتوسيع نطاق تقديم خدماتهم جغرافيًا في جميع محافظات مصر وكذا التوسع إقليميًا.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الجهود التشاركية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطوة واضحة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 والتي يأتي على رأسها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، لذا تحرص وزارة الصحة والسكان، على التوسع في الاستثمار بالقطاع الصحي بالتعاون مع الشركات والجهات المنوطة بالاستثمار الصحي، وذلك وفقًا لرؤية واستراتيجية متطورة، هدفها وضع مصر ضمن الدول المتقدمة عالميًا بشأن مجالات الاستثمار الصحي.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تستهدف استراتيجية مُتطورة لخلق آفاق تشاركية استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، بمجالات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مثمنًا جهود التعاون والعلاقات بين وزارة الصحة والسكان وصندوق مصر السيادي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن منصة الاستثمار تستهدف الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية وتوفير مجموعة واسعة من العروض الرقمية التي تعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار السوق وتحسين تجربة العملاء، حيث أنه سيساهم في ضخ استثمارات بنحو 2,1 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى للشراكة، فضلًا عن زيادة وجذب الفرص الاستثمارية، موضحة أن صندوق مصر، يضع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن أولوياته باعتباره شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت «السعيد» أن كلتا الاتفاقيتين تساهمان في تزويد المواطنين المصريين بخدمات أفضل في قطاع الرعاية الصحية، كما تشكلان خطوة إلى الأمام نحو إضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، بالإضافة إلى ذلك، تخدم الاتفاقيتان نموذج الاستثمار الخاص بصندوق مصر السيادي، كونه أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص وتطوير قطاعات استراتيجية رئيسية مع تحقيق عوائد مالية مستدامة للأجيال القادمة.

فيما أعرب حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن بالغ سعادته لهذا التعاون المثمر والشراكة التعاونية مع وزارة الصحة، للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، متطلعًا إلى خلق آفاق تعاونية مستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، وشعوره بالرضا عن الخدمة الطبية المقدمة له.

وقال السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هذه الشراكة تمثل أول استثمار لصندوق مصر السيادى في قطاعي الرعاية الصحية وخدمات الدواء، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الصحة و«شركة بي بي إي بارتنرز» اللذان يمتلكان الخبرة والمهارات الفائقة، لتحقيق الرؤية المشتركة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بأسعارة مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن منصة الاستثمار بالقطاع الدوائي بصندوق مصر السيادي، يُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الصندوق الفرعي، حيث تبلغ قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر، حاليًا أكثر من 130 مليار جنيه مصري، مشيرًا لأهمية توفير حلول استثمارية لتعزيز الحوكمة وخلق كيانات مؤسسية تحقق اقتصاديات الحجم في التكلفة وتساهم في ضمان استقرار السوق لإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع.

فيما أبدى السيد مصطفى الأنور، العضو المنتدب لشركة بي پي إي بارتنرز، استعداده وتحمسه للاستثمار بالنظم الصحية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية الرائدة بمجال الاستثمار، بهدف نجاح المشاريع الاستثمارية الصحية، والتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات جودة فائقة.