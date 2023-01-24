ماليزيا توى برفع الاستعداد لمواجهة الأمطار الموسمية والعواصف الرعدية

كتب أحمد علوى

أوصت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا بتنشيط لجان إدارة الكوارث الفرعية في الولايات والضواحي ورفع مستوى الاستعداد بها؛ تأهبًا لهبوب عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وطالبت الوكالة - وفقًا لشبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية الاثنين اللجان الفرعية بضمان تجهيز مراكز الإجلاء المؤقتة بالاحتياجات الأساسية، مضيفة أنها ستستمر في مراقبة الأوضاع.



من جهتها.. أوضحت سلطات الطقس أن التحذير من الأمطار والرياح العاتية يشمل ولايات "ماليزيا الغربية" و"صباح" و"ساراواك" وذلك بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل.