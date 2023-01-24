اليوم السابع
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كيلو الطماطم بين 2.75 إلى 5 جنيهات بالأسواق اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:00 ص
كيلو الطماطم بين 2.75 إلى 5 جنيهات بالأسواق اليوم الثلاثاء طماطم - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات حالة الاستقرار لأغلب الأصناف في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 -1-2023، وسجل سعر كيلو الطماطم 2.75 إلى 5 جنيهات والبطاطس 3.5 إلى 4.5 جنيه والبصل 5 إلى 6.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 6 إلى 8.5 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 2 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 4.5 و7.5 جنيه والفلفل الرومى 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 14 إلى 24 جنيها.

وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 8 جنيهات وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات للصوب والخيار البلدى 4.5 إلى 7.5 جنيه والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.


أسعار الخضراوات

سعر الطماطم

البطاطس

اخبار الاقتصاد



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