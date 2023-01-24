قنصل عام الصين بالإسكندرية يزور بطريركية الأقباط الارثوذكس

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية في المقر البابوي بالأسكندرية، اليوم الثلاثاء، " يانغ يي" قنصل عام الصين بالإسكندرية، والذى قدم له نبذة وشرح عن تاريخ الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة بأفريقيا ، وتم تبادل الهدايا واخذ الصور التذكارية، كما زار الكاتدرائية واعرب عن سعادته بهذه الزيارة ، حضر اللقاء نادر مرقس مسئول العلاقات العامة و عماد فاجر مدير مكتب وكيل البطريركية.

وتعد الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل، هى أول كنيسة أُسست فى قارة أفريقيا بالكامل، وتعتبر أحد أهم أماكن السياحة الدينية بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وقد أنشئت بمنزل صانع أحذية مصرى يدعى "أنيانوس"ن وهو أول المؤمنين بالمسيحية، وقد حول منزله إلى كنيسة، لتكون بمثابة أول كنيسة بقارة أفريقيا وانتشر منها الإيمان المسيحى إلى باقى الدول الإفريقية.

وجاء اسمها الكنيسة المرقسية نسبة إلى القديس مارمرقس، الذى جاء إلى الإسكندرية عام 61 م، حيث بشر أهلها بالمسيحية مؤسسًا كرسى الإسكندرية الرسولى المعروف باسم الكنيسة القبطية، لذلك يدعى البطريرك باسم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

والكنيسة بها مقر رأس القديس مارمرقس ولكن أباء الكنيسة القدماء قاموا بسد السرداب بكتلة خرسانية كبرى، خوفًا على رأس القديس مرقس من السرقة، خاصة بعد محاولات متكررة والتى نجح بحارة من فينسيا فى القرن التاسع فى سرقة جسد القديس المتواجد حاليًا داخل كاتدرائية ضخمة فى إيطاليا بمدينة البندقية، ويعد أحد أهم مزارات السياحة الدينية بها ويحظى بتقديس وإقبال كبير على زيارة مزار جسد القديس.

والكنيسة بها مقبرة أثرية، تقع فى وسط الكنيسة من الناحية الجنوبية، وتضم رفات الآباء البطاركة للكرسى البابوى فى الألفية الأولى الميلادية، وقد تم تدوين أسمائهم على لوحة رخامية باللغات القبطية والعربية والإنجليزية.

كما أن الكنيسة بها عدد من الأيقونات الأثرية بالكنيسة، حيث يوجد بها 4 أيقونات من الموزاييك من تصميم الفنان القبطى "إيزاك فانوس"، كما يوجد بالمدخل أيقونتان أثريتان للسيد المسيح والسيدة العذراء وقد تمت تغشيتها بالذهب والفضة.