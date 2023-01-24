ضبط 10 أطنان منظفات مجهولة المصدر وعير مطابفة للمواصفات بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى من إدارة تموين كفر الزيات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين قطاع وسط وغرب الدلتا للمرور بدائرة مركز كفر الزيات.

أسفرت الحملة عن ضبط المسؤل عن أحد مصانع تصنيع وتعبئة المنظفات بناحية دلبشان مركز كفر الزيات، وذلك لاستخدامه في تصنيع المنظفات خامات مجهولة المصدر واستخدام علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة بغرض الغش التجاري، حيث تم ضبط 10 أطنان منظفات يشتبة في عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وكذا 12000استيكر وعبوة فارغة مدون علية علامات تجارية غير مسجلة ومقلدة تستخدم في التعبئة، وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط أحد مصانع الأسماك المدخنة بناحية قرية قصر نصر الدين، وذلك لتصنيع وعرض للبيع أسماك رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط عدد خمسون صندوق رنجة باجمالي وزن 250 كيلو وتم التحفظ عليها لحين تصرف النيابة العامة.

وضبط عدد 2 محل لبيع قطع غيار السيارات بمدينة كفر الزيات لحيازتهم بغرض البيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.