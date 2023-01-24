اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:52 ص
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زيادة رأس مال شركة مصر للغزل بكفر الدوار لـ 7 مليارات جنيه

الثلاثاء، 24 يناير 2023 11:26 ص
زيادة رأس مال شركة مصر للغزل بكفر الدوار لـ 7 مليارات جنيه د. احمد مصطفى الرئيس التنفيذى للقابضة للغزل
كتب عبد الحليم سالم

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‏قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغة البيضاء بكفر الدوار بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2022 ، الموافقة على زيادة رأس المال الشركة المرخص بها يصبح 7 مليارات جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ  421.5 مليون جنيه جنيه، ليصبح 4.6 مليار جنيه، موزعا على 4.6 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم .

وذكرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية أنه تتم هذه الزيادة من الأرصدة ‏الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .

 ثانيا تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بحيث تحدد رأس المال وفق الزيادة السابقة المقررة .

 من جانب أخر قررت الشركة القابضة للتشييد  والتعمير مد اجل تصفية الشركة العامة للأعمال الهندسية تحت التصفية حتى 30 يونيو المقبل ، او انعقاد الجمعية العامة أيهما أقرب مع استمرار عبدالله مرسي الهواري مصفية لشركة العامة للأعمال الهندسية تحت التصفية.

 

 


الشركات

الغزل

النسيج

كفر الدوار

القابضة للتشييد



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