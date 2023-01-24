رئيس مياه المنوفية يُشدد علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

المنوفية - محمد فتحى

اجتمع اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب المنوفية ، بمديري مراكز خدمة العملاء بكافة الأفرع التابعة للشركة بحضور عادل المليجي، رئيس القطاع التجاري للوقوف على طبيعة سير العمل وانتظامه داخل جميع المراكز .

وأكد على أهمية متابعة القطاع التجارى لمنظومة التحصيل، والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات لتعبر عن الاستهلاكات الفعلية دون مبالغة والإسراع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع وحسن التعامل مع العملاء.

ولفت، إلى أهمية تركيب القطع الموفرة والتى أصبحت ضرورة ملحة وأحد الحلول العلمية لترشيد المياه، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، والتي من أهمها القطع الموفرة لاستهلاك المياه .

وقال، من الضرورى العمل على زيادة وعي المواطنين بقيمة كل نقطة مياه حتي يكون مفهوم الترشيد نابعًا من داخلهم وإدراكهم للتحديات المائية التى تواجههم في قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وشدد، على ضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والسعي لتقديم خدمه أفضل للمواطنين سواء خدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي وضرورة التحرك السريع لحل المشكلات التى تواجههم وضرورة قيام كل فرد بمهام عمله على أكمل وجه مؤكدا أن هدفنا الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل.