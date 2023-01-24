بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و361 ألف لاجئ

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ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية الاثنين أن عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا في البلاد، ارتفع إلى 9 ملايين و361 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - أن يوم أمس الأحد شهد دخول نحو 23 ألفا و300 لاجئ إلى بولندا، ومغادرة نحو 22 ألفا و800 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ليبلغ بذلك إجمالي العائدين أكثر من 7.5 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.