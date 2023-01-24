وذكر تلفزيون "يورو نيوز" الأوروبي أن إيطاليا رفعت التحذير من الطقس إلى الدرجة القصوى بالعديد من المناطق في ظل الرياح العاتية وهطول الثلوج الكثيف وانخفاض درجات الحرارة، فيما وضع إقليمي "ماركي" و"إيميليا روماجنا" بشمال البلاد تحت التحذير البرتقالي، والذي يعني أن الطقس يشكل خطورة على الأفراد والممتلكات.

كما انقطعت الكهرباء عن قرابة خمسة آلاف منزل في النمسا وأغلقت الطرق والمدارس، فيما ارتفعت مخاطر حدوث الانهيارات الجليدية.. وفي إسبانيا، سجلت جزيرة "مالوركا" أكثف هطول للثلوج منذ خمس سنوات، وسجلت فيها أقل درجة حرارة وصلت إلى أربع درجات تحت الصفر في ساعات الصباح الأولى بجبال "ترامونتانا".

وشهدت حركة المرور عراقيل في سلوفينيا وكرواتيا، حيث تعطلت الطرق وانقطعت الكهرباء بشكل مؤقت عن عدة أجزاء من سلوفينيا، وتسببت الثلوج والرياح العاتية في حدوث مشكلات مرورية في كرواتيا على طرق الساحل الأدرياتيكي والمناطق الجبلية، وانقطعت الطرق إلى عدد من الجزر بسبب الطقس السيء.