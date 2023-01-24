وذكرت القنصلية - في بيان نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت - أنه "تم التأكيد حاليا على مقتل مواطن صيني للأسف في الحادث. نحن نعمل مع الإدارات المحلية ذات الصلة والولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع تداعيات ذلك".

وأشار البيان إلى أن إطلاق النار الجماعي، وهو الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري، وقع خلال الاحتفالات بالعام الصيني الجديد وكان "صادما ومؤسفا للغاية"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سي جي تي إن) التليفزيونية الصينية.

كما أعربت القنصلية عن تعازيها للمجتمعات الصينية المحلية، بما في ذلك في مونتيري بارك، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 61 ألف نسمة وتقع على الطرف الشرقي من لوس أنجلوس ويقطنها غالبية من الأمريكيين الآسيويين، مع توعية المواطنين الصينيين المحليين بشأن السلامة.

ونكست السفارة والقنصليات الصينية في الولايات المتحدة الأعلام الصينية حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار.