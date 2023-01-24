القاهرة الإخبارية: سقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة في مقديشو

كتب أحمد عرفة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسقوط 7 قذائف هاون قرب قصر الرئاسة بالعاصمة الصومالية مقديشو، إذ أن عدة قذائف هاون سقطت قرب القصر الرئاسي، دون تحديد منفذي الهجوم، أو حجم ضحاياه.

وأوضحت القناة، أن القذائف استهدفت مناطق قريبة من القصر الجمهوري، ما أسفر عن سقوط إصابات، ويذكر أن الصومال يشهد صراعًا داميًا بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، منذ عدة سنوات، فيما تكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.

ومؤخرًا، خسرت الحركة الإرهابية عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، خاصة بمحافظة هيران منذ سبتمبر الماضي، لصالح قوات الجيش التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.

وفى وقت سابق ال عدنان عبدي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مقديشو، إن الهجوم على مقر بلدية العاصمة الصومالية من جانب حركة الشباب الإرهابية مستمر حتى الآن، وإن السلطات الرسمية لن تعلق ولم تذكر الحصيلة الرسمية الأولية للهجوم.

وأضاف «عدنان»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الأمن وصلت المنطقة وتحاول السيطرة على الوضع بقيادة قائد شرطة العاصمة، وهذا الهجوم يعتبر خطيرًا، ويعد مقر البلدية من أكثر المناطق تحصينًا بالعاصمة الصومالية

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مصدر أمني في الشرطة الصومالية ذكر أن أفراد الشرطة مستمرة في عملياتها، لإحكام السيطرة على المنطقة وستصدر بيانًا بالحصيلة النهائية للعملية الإرهابية.

وهاجمت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مقر البلدية بالعاصمة مقديشو، الذي يتواجد به مسؤولون كبار، إذ بدأ الهجوم بسيارة مفخخة اصطدمت بالبوابة الأمامية لمقر البلدية، وبعدها اقتحم مسلحو الحركة المقر.