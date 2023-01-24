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"القاهرة الإخبارية": العثور على وثائق سرية بمنزل مايك بنس

الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:49 م
"القاهرة الإخبارية": العثور على وثائق سرية بمنزل مايك بنس مايك بنس
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم العثور على وثائق سرية بمنزل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

وفى وقت سابق، طالب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالاعتذار، وقال إن الأخير كان مخطئا في منح مقعد على طاولته للعشاء لشخص معاد للسامية، وهو نيك فونيتس، إلا أنه قال إنه لا يعتقد أن ترامب شخص عنصرى أو معاد للسامية.

 

وقال بنس في مقابلة إخبارية، إن ترامب كان مخطئا في منح شخص من القوميين البيض والمعاد للسامية والمنكر للهولوكوست مقعدا على الطاولة، مطالبا إياه بضرورة الاعتذار.

 

وتابع قائلا: ومع ذلك، وكما أشرت في الكتاب أيضا، لا اعتقد أن ترامب معادى للسامية، ولا أعتقد أنه عنصرى او متعصب، ولو كان كذلك، لم أكن لأكون نائبه.

 

إلا أن بنس أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس أظهر حكما سيئا للغاية بمنح مثل هؤلاء الأفراد مقعدا على الطاولة، وكما قال فإنه يعتقد أنه من الضرورى أن يعتذر ترامب، وقال إنه يجب أن ننبذ هؤلاء الأشخاص.


مايك بنس

أمريكا

ترامب

وثائق

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