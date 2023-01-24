"الزراعة" تطرح لحوما بلدية بأسعار مخفضة فى 273 منفذ ثابت و متحرك

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، أن الوزارة عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعى و الطب البيطرى فى المحافظات، بلغت 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل.

1- تطرح الوزارة لحوم بلدى سعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيه والأرز البلدى 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو، وطبق البيض الأحمر 81.75 جنيه، و77.75 للأبيض.

2- يتم عرض منتجات الوزارة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بانواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم.

3- منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.