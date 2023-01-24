اليوم السابع
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"الزراعة" تطرح لحوما بلدية بأسعار مخفضة فى 273 منفذ ثابت و متحرك

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:00 ص
"الزراعة" تطرح لحوما بلدية بأسعار مخفضة فى 273 منفذ ثابت و متحرك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن الوزارة عدد المنافذ الثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مقرات مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعى و الطب البيطرى فى المحافظات، بلغت 243 منفذ ثابت و30 منفذ متحرك. 
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل.
 
1- تطرح الوزارة لحوم بلدى سعر الكيلو 150 جنيها والضأن 145 جنيه والأرز البلدى 13 جنيها رفيع الحبة و15 عريض الحبة، والعدس 17 جنيها للنصف كيلو، وطبق البيض الأحمر 81.75 جنيه، و77.75 للأبيض.
 
2- يتم عرض منتجات الوزارة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك زيت الزيتون بانواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم.
 
3- منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين.
 
4- توجد منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.
 
 

منافذ الزراعة

لحوم وزارة الزراعة

اسعار البيض

بيض المائدة

اللحوم



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